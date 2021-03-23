Fed Başkanı Powell: Enflasyon üzerindeki etki ne büyük ne de kalıcı olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda bu yıl artış beklediklerini ancak enflasyon üzerindeki etkinin büyük ya da kalıcı olmayacağını ifade etti.

Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin oturuma katıldı.

Baz etkisi nedeniyle enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediklerine işaret eden Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle harcamalarda artış olabileceğini ve fiyatlar üzerinde bir miktar yukarı yönlü baskı görülebileceğini söyledi.

Powell, "En iyi görüşümüz, enflasyon üzerindeki etkinin ne büyük ne de kalıcı olacağıdır" dedi.

Fiyat istikrarı hedefine güçlü şekilde bağlı olduklarının altını çizen Powell, Fed'in araçlarını uygun şekilde kullanacağını yineledi.

'Vergi politikasındaki değişiklikleri değerlendirmeyi umuyoruz'

ABD Hazine Bakanı Yellen da ekonomik destek paketinin geçişiyle büyümenin sağlanacağına inandığını belirterek, "Gelecek yıl tam istihdama dönüş görebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yellen, toparlanma hızının ve gücünün ekonomik destek paketinin nasıl uygulandığına bağlı olacağını ifade etti.

Vergi politikasına ilişkin değişiklikleri değerlendirmeyi umduklarını belirten Yellen, vergi politikası değişikliğinin altyapı programlarının finanse edilmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Yellen, "Ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç duyulan harcamaların desteklenmesi amacıyla gelirleri adil bir şekilde artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Biden yönetiminin küçük işletmelere zarar verecek politikalar önermeyeceğinin altını çizen Yellen, ekonominin rekabetçi ve üretken olması için uzun zamandır ihtiyaç duyulan yatırımlara odaklanacaklarını anlattı.