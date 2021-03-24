Elon Musk: Artık Bitcoin ile Tesla satın alabilirsiniz

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada müşterilerin Tesla satışlarında ödemeleri Bitcoin üzerinden de yapabileceklerini duyurdu.

Musk, "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

​Bazı Bitcoin yatırımcılarının hedefi de, yatıırmların değerini mal karşılığında değiştirebilmeleriydi. Bu açıdan, Tesla'nın aldığı bu karar Bitcoin uzmanları için olumlu bir anlam ifade ediyor.

Ayrıca, Tesla'nın internet sitesinde de Bitcoin yoluyla ödeme yapmak isteyenler için bir rehber yayınlandı.