Irak kabinesinden Schlumberger'e 480 milyon dolarlık ihale

Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle üretimi artırmaya hazırlanan Irak hükümeti, güneyde yeni kuyular açılması için 480 milyon dolarlık ihalenin Schlumberger'e verilmesini onayladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük üreticisi Irak'ın petrol kuyuları açılması için yeni ihalesini uzun süredir bu ülkede faaliyet gösteren Schlumberger kazandı.

480 milyon dolarlık ihalenin uluslararası petrol sahası hizmet sağlayıcısı Schlumberger'e verilmesi, Irak kabinesi tarafından onaylandı.

Kökenleri Fransa'da olan, ancak faaliyetlerinin çoğunu ABD'deki merkezi üzerinden yürüten ve dünya çapında nerede petrol ve gaz varsa orada faaliyet gösteren Schlumberger'in 85 ülkede 100 binden fazla çalışanıyla yıllık geliri 50 milyar doları, değeri 116 milyar doları bulabiliyordu. Ancak Schlumberger, geçen yıl petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 10.5 milyar dolar zarar bildirdi.

Şirket, kazandığı yeni ihale uyarınca Irak'ın güneyinde 96 petrol kuyusu açacak.

Irak devletinin gelirlerinin neredeyse tamamı, petrolden geliyor.