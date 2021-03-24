Yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Ağbal'ın atadığı ismi görevden aldı

Yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk icraatında selefi Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine Ağbal'ın kızağa çektiği Doğan Başar'ı yeniden atadı. Başar'ın daha önce Bank Asya'da kariyer planlama ve işe alım uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Başar'ın çeşitli üniversitelerde Bank Asya'nın öğrencilere sunduğu kariyer fırsatlarını anlattığı ve 'etkili CV hazırlama yöntemleri' ile 'öğrencilerin iş başvurusu ve mülakat süreçlerinin verimliliği' konularında konferanslar verdiği belirtildi.