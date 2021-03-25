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    SGK'dan emeklilik dilekçesine ilişkin yeni genelge

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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103251044111308-sgkdan-emeklilik-dilekcesine-iliskin-yeni-genelge/

    Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası SGK, emeklilik dilekçesine ilişkin yeni genelge yayınladı. Buna göre 30 Eylül 2008 tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiği tarihte çalışmaya devam ettiği sonradan tespit edilenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.

    Anayasa Mahkemesi’nin 3 Mart tarihli kararıyla, emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılmayı zorunlu kılan hüküm iptal edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bunun üzerine AYM kararı sonrası uygulamaya açıklık getirmek üzere bir genelge yayımladı.

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığı habere göre; AYM kararı sonrası SGK bir genelge yayınladı. Söz konusu genelge, eski uygulamanın devam ettirilmesi anlamına geliyor.

    Genelgede, AYM’nin 62. maddedeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun 'Yaşlılık aylığından yararlanma şartları' başlıklı 60. maddesinde yer alan 'Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır' maddesi ile ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ise hem 60 hem de 62. maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

    5510 Sayılı Kanun uyarınca yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için 4/A’lı (SSK) sigortalıların çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunması gerektiği kaydedilen genelgede, 5510 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (2008 yılından) sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılara aylık bağlanabilmesi için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçe vermeleri gerektiği ifade edildi.

    Fiilen bir şey değişmeyecek

    SGK’nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM’nin kararı doğrultusunda geriye dönük işlemlerde uygulanmak üzere değişiklik yapıldı.

    Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiği tarihte çalışmaya devam ettiği sonradan tespit edilenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.

    Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara 5510 Sayılı Kanun hükümleri uygulanacak. Özet olarak, AYM’nin iptal kararı uygulamada fiilen hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

    Öyleyse, 5510 Sayılı Kanun uyarınca yaşlılık aylığı başvurusunun nasıl yapıldığına bakalım. SGK’nın 2018/38 Sayılı Genelgesi’ne göre, yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için 4/A’lı (SSK) sigortalıların çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçe vermeleri gerekiyor. 4/B’liler (BAĞ-KUR) dükkanını kapatmadan, esnaf statüsündeki faaliyetine son vermeden e-Devlet üzerinden emekli aylığı başvurusu yapabilirler.

    4/C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar görev yaptıkları kuruma, memuriyetten daha önce ayrılıp yaşı doldurunca emekli olmak isteyenler ise e-Devlet üzerinden emekli aylığı talebinde bulunabilirler.

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    Etiketler:
    Emeklilik maaşı, Emeklilik yaşı, Emeklilik, Anayasa Mahkemesi, AYM, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGK
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