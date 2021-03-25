Rusya'dan ABD'ye petrol ve petrol ürünleri sevkiyatı en yüksek seviyesine çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorluklar ve Rusya’ya karşı belirsiz enerji politikalarına rağmen, ABD 2020 yılında Rus petrol ve petrol ürünleri ithalatını artırdı. ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, ithalat seviyesi, 2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

EIA verilerine göre, ABD 2020 yılında Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını artırdı. Rusya’dan 24 saatte satın alınan varil sayısı 538 bine çıktı. Yıl bazında Rusya’dan sevkiyat hacminde yüzde 3.5 artış meydana geldi.

Rusya böylelikle ABD’ye en çok petrol ve petrol ürünleri ihraç eden ülkeler arasında ikinci sıradaki Suudi Arabistan’ın yerine geçti.

Rusya’nın ABD’ye geçen yıl yapılan günlük ortalama petrol ve petrol ürünleri ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 7’ye ulaşmış, bu da bir rekor olmuştu. 20 yıl önce bu gösterge yüzde 1’in altındaydı, bu eşik ancak 2001 yılında aşılabilmişti. Bu oran 2011 yılında yüzde 5.5’e yükselmiş, sonra düşüş yaşanmış ve 2019 yılında yeniden yüzde 5.7’ye kadar çıkmıştı.

‘Venezüella’ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklı olabilir’

Sputnik’e konuşan Fitch Doğal Kaynaklar ve Emtia Grubu Direktörü Dmitriy Marinçenko, bu artışa rağmen ABD’nin Rusya’ya karşı kritik düzeyde bir bağımlılığı olduğundan söz edilemeyeceğini söyledi.

Marinçenko, Rusya’dan ithalattaki artışın sebebinin Venezüella’ya uygulanan sert yaptırımlar olabileceğini ifade etti.