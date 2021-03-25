Döviz mevduatları 2.2 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın 19 Mart haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2.2 milyar dolarlık artarak 232.5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Mart itibariyle 2 milyar 167 milyon dolar artarak 232 milyar 497 milyon dolara çıktı.

Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 19 Mart haftasında 1 milyar 639 milyon dolar artış yaşandı.

Tüzellerde yoğun döviz alımı

Gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 700 milyon dolar artışla 147 milyar 314 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar 467 milyon dolar artışla 85 milyar 183 milyon dolara çıktı.

Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 128 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 1 milyar 512 milyon dolar arttı.