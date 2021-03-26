Dolar yeniden 8 liranın üzerinde

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişikliği sonrası haftaya 8.5'e yakın seviyelerde başlayan dolar, bugünün büyük bir bölümünü 8 liranın üzerinde geçirdi.
Gün ortasında birkaç dakikalığına 8.09'a kadar tırmanan dolar/TL, anlık tepkinin ardından 8.04-8.05'lere çekildi. Euro/TL ise zaman zaman 9.50'nin üzerine tırmansa da kapanışa doğru 9.50'nin hemen altında değerleniyor.
Gram altın 444 liradan işlem görüyor
Dün dolar kurundaki yükselişe karşın, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 440.2 liraya gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0.2 altında 441.4 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.5 üzerinde 443.6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0.4'lük azalışla 1.726.6 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727.1 dolardan alıcı buluyor.
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