Goldman Sachs'tan şirket içi anket: Analistler haftada 95 saatten fazla çalışıyor

ABD yatırım bankası Goldman Sachs'ın çalışanlarıyla yapılan anket, ilk yılında olan analistlerin hafta 95 saatten fazla çalıştıklarını ortaya koydu. Koşulları 'insanlık dışı' olarak nitelendiren çalışanlar 'akıl sağlıklarından endişe ettiklerini' söyledi.

Goldman Sachs şirketinde ilk yılını dolduran 13 analistle yapılan anket, yatırım bankasındaki çalışma koşullarının zorluklarını gözler önüne serdi.

Bloomberg'de yayımlanan anket sonuçlarına göre, analistler, haftada 95 saatten fazla çalıştıklarını, günde 5 saat uyuyabildiklerini ve istismar edildiklerini söyledi.

Şirkette ilk yılını bitiren, ismi verilmeyen bir çalışan, "Sabahtan gece yarısına kadar yemek yemediğim, duş almadığım veya çalışmak dışında başka bir şey yapmadığım zamanlar oldu" dedi.

'Zihinsel olarak gerçekten karanlık bir yerdeyim'

Başka bir çalışan ise, "Bu, çok çalışmanın da ötesinde bir şey, insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer analist, tükenmişlik durumunu "Vücudum her zaman fiziksel olarak ağrıyor ve zihinsel olarak gerçekten karanlık bir yerdeyim" sözleriyle anlattı.

Ankette ayrıca, çalışanların bu koşullar nedeniyle aileleri ve arkadaşlarıyla aralarının açıldığı ortaya çıkarken, analistlerin yaklaşık dörtte üçü, işyerinde tacize uğradıklarını düşündüklerini ve akıl sağlığı sorunları için profesyonel destek aradıklarını veya aramayı düşündüklerini söyledi.

Hemen hemen tüm analistler, 'gerçekçi olmayan son teslim tarihlerden' dolayı baskı hissettiklerini, toplantılarda göz ardı edildiklerini veya görmezden gelindiklerini söyledi.

Yönetime sunulan raporda, bu durumu düzeltmek için izlenebilecek yollar da anlatıldı ve "İşimizi en iyi şekilde yapmak ve müşterilere hizmet sunmak için dinlenmiş olmalı ve aşırı yoğun iş yüküyle uğraşmaktan kurtulmalıyız" denildi.

Goldman Sachs'tan yanıt

Şikayetlerin ardından bir açıklama yayımlayan Goldman Sachs, "Çalışanlarımızın çok yoğun olduğunu anlıyoruz. Kovid'le geçen bir yıl anlaşılabilir derecede gergin bu nedenle endişeleri dinliyor ve bunlara yanıt vermek için gerekli adımları atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Wall Street bankacılığının acımasız dünyasına giren çoğu çalışanın sabah 9 akşam 5 gibi standart mesai saatlerinde çalışmadığı biliniyor ancak analistler, haftalık çalışma saatlerinin 80 ile sınırlamasını talep ediyor.

Wall Street bankaları ve özellikle Goldman, çok yüksek maaşlar ve hatta daha yüksek ikramiyelerle bilinmesine rağmen, bu durumun finans dünyasının henüz ilk basamağında olan analistler için geçerli olmadığı biliniyor.

Business Insider tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapora göre, Goldman'da kariyerinin ilk senesinde olan analistler yıllık ortalama 91 bin dolar maaş kazanıyor.

Çizdikleri imajla uygulamalar çelişkili

Ayrıca, anketteki şikayetler, Wall Street bankalarının son yıllarda yansıtmaya çalıştıkları 'rahat çalışma ortamı sağlama' imajlarıyla çelişiyor. Zira son yıllarda büyük bankalar resmi kıyafet kurallarını gevşettiklerini ve aile izni politikalarını genişlettiklerini belirterek çalışanlarına daha rahat bir ortam sağladıklarını açıklamışlardı.

Goldman da hafta sonunu, nadir durumlar haricinde, analistlerin Cuma 9'dan Pazar 9'a kadar ofis dışında olmalarını zorunlu kılan bir "Cumartesi kuralı" getirdiğini duyurmuştu. Ancak ankete katılan analistler, bu kurala her zaman uyulmadığını belirtti.