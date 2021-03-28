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    düğün - koronavirüs

    TESK'ten düğün sektörünün canlanması için 'evlilik kredisi' önerisi

    © İHA
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103281044135226-teskten-dugun-sektorunun-canlanmasi-icin-evlilik-kredisi-onerisi/

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, salgın sürecinde evlenme oranının düştüğünü belirterek, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi talebinde bulundu.

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verilmesini istedi.

    Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine sebep olduğunu belirtti.

    düğün - koronavirüs
    © DHA
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    Geçen yıl Kovid-19'un etkisiyle evlenme oranlarının düştüğüne dikkati çeken Palandöken, "Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ise nikah merasimiyle evlendiği için düğün sektörü süreçten yara aldı. Her yıl piyasayı canlandıran, 20 milyar lira büyüklüğe sahip düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük" ifadesini kullandı.

    Palandöken, dünyaevine girecek çiftlerin ve düğün sektörünün, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşadığına işaret ederek, sektörde çalışanların ve faaliyette bulunanların iş yapamaz hale geldiğini belirtti.

    Sektörün ayağa kalkması ve gençlerin hayallerine kavuşması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları söyledi:

    "Tovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için bunu erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri, ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünyaevine girer hem de piyasada hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor."
    Etiketler:
    Koronavirüs, Düğün, Kredi, Evlilik, Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), TESK
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