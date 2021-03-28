Elon Musk tartışma yaratan paylaşımını sildi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tesla'nın dünyanın en büyük şirketi olacağını iddia etti. Bu söylemiyle tartışma yaratan Musk, attığı tweetleri kısa sürede kaldırdı.

Twitter'da 'WholeMarsBlog' adlı takipçisine yanıt veren Elon Musk, "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla. Bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : Twitter Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Tesla'nın dünyanın en büyük şirketi olacağını iddia etti. Bu söylemiyle tartışma yaratan Elon Musk, attığı tweetleri kısa sürede kaldırdı.

49 yaşındaki milyarder girişimcinin attığı tweetler tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, bu durumun ihtimal dahilinde olmadığını belirtirken Musk, paylaştığı tweetleri kısa süre içerisinde sildi.