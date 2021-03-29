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    TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

    Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'Hemen faiz indirilecek' önyargısı doğru değil

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    Ekonomi
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başkanlığında ilk faiz kararının verileceği nisan ayında veya sonraki aylarda gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında "hemen faiz indirileceği önyargısını" doğru bulmadığını belirtti.

    Bloomberg’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" değerlendirmesini yaptı.

    "Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, "Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" diye konuştu.

    'Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız'

    Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi. Kavcıoğlu, şunları söyledi:

    "Bunun sürdürülebilir büyüme için de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Para politikası duruşunu belirlerken gerçekleşen ve beklenen enflasyonla birlikte küresel sermaye akımları, benzer ülkelerin reel getirileri ve yerleşiklerin portföy tercihlerini de dikkate alacağız."

    Merkez Bankasına enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için elindeki araçları kullanmak konusunda kanunla araç bağımsızlığı verildiğine işaret eden Kavcıoğlu, "Merkez Bankamız da değişen dünya koşulları altında ve başta enflasyon görünümü olmak üzere yurtiçi makro ekonomik gelişmeler ışığında para politikası araçlarını günün şartlarına göre bağımsız şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

    'Dalgalı kur rejimine bağlı kalacağız'

    Türk Lirası'nı desteklemek için rezervlerin kullanımına ilişkin soruyu yanıtlayan Kavcıoğlu, "Gelecek dönemde Merkez Bankası, Para ve Kur politikası metninde belirtildiği gibi dalgalı kur rejimine bağlı kalacak, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır" değerlendirmesini yaptı.

    Kavcıoğlu, TCMB’nin tek politika faizi uygulamasına devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya, "Para politikasının operasyonel çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesinin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini, kararların ve uygulamaların daha sade ve net şekilde iletişiminin kurulmasına imkân verdiğini görüyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

     

    Etiketler:
    fail, Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Bloomberg
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