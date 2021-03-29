HSBC Türkiye'de iki üst düzey atama

HSBC Türkiye, 2001 yılından bu yana HSBC’de çeşitli görevler üstlenen Dilek Güleç Salzburg’u Küresel Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirdiğini, Caner Işlak’ı ise Kurumsal Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığını açıkladı

HSBC Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumsal Bankacılık ve Küresel Bankacılık faaliyetlerinin iki ayrı birim haline getirildiği belirtildi.

Bloomberg'in aktardığı açıklamaya göre 2001 yılından bu yana HSBC’de çeşitli görevler üstlenen Salzburg, Çokuluslu Şirketler, Kamu Sektörü ve Finansal Kurumlar Grubu müşterilerine sağlanan Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı, Küresel Likidite ve Nakit Yönetimi, Dış Ticaret ve Faktoring ve Sigorta hizmetlerinden sorumlu olacak.

2019 yılından bu yana HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık Ülke Grup Başkanlığı’nı yürüten Işlak ise, Kurumsal Bankacılık alanında Büyük Kurumsal Şirketler’e Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı, Nakit Yönetimi, Dış Ticaret ve Sigorta alanında sağlanan hizmetleri yürütecek.