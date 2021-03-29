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    Büyük şirketlerin 35 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103291044141169-173-firma-35-milyar-liralik-borc-yapilandirdi/

    Türkiye Bankalar Birliği, Ekim 2019-Şubat 2021 döneminde büyük ölçekli 173 firma ile 35 milyar TL tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı.

    Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ekim 2019-Şubat 2021 dönemi arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 341 adet firma (130 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 173 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı.

    FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 5 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 41 tanesi imalat sanayi, 2 tanesi enerji, 19 tanesi inşaat, 21 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 18 tanesi turizm, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,2 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 5 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 30 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

    Söz konusu firmaların 62'si İstanbul'da, 3'ü Batı Marmara'da, 12'si Ege'de, 14'ü Doğu Marmara'da, 33'ü Batı Anadolu'da, 17'si Akdeniz, 11'i Orta Anadolu'da, 3'ü Batı Karadeniz, 1'i Doğu Karadeniz, 1'i Kuzeydoğu Anadolu, 16'sı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.

    Ekim 2019-Şubat 2021 dönemi içinde, 749 milyon TL'si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 247 milyon TL'si madencilik ve taş ocakçılığı, 9.241 milyon TL'si imalat sanayi, 5.037 milyon TL'si enerji, 5.875 milyon TL'si inşaat, 1.992 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2.841 milyon TL'si turizm ve 2.635 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 995 milyon TL'si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL'si eğitim, 374 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL'si diğer hizmetler, 4.599 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 34 milyar 983 milyon TL oldu.

    28 firmanın borcu yapılandırıldı

    Yeniden yapılandırma 28 firma ve 323 milyon TL oldu. Kasım 2019-Şubat 2021 dönemi içinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması, Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 70 adet firma (36 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 28 firma (11 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.
    FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

    Söz konusu firmaların 11'i İstanbul'da, 2'si Ege'de, 5'i Doğu Marmara'da, 2'si Batı Anadolu'da, 1'i Akdeniz'de, 2'si Orta Anadolu Bölgesi'nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve 1 tanesi Ortadoğu
    Anadolu Bölgesi'ndedir.

    Kasım 2019- Şubat 2021 dönemi içinde, 15 milyon TL'si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL'si imalat sanayi, 20 milyon TL'si enerji, 41 milyon TL'si inşaat, 82 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL'si turizm, 9 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 323 milyon TL'dir.

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    Etiketler:
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