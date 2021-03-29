Dolar/TL, 8.18'in üzerini gördü

Piyasaların açılmasıyla birlikte dolar/TL'de yükseliş hız kazandı ve 8.18'in üzeri görüldü. Euro/TL ise 9.65'e kadar tırmandı.

Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yukarı yönlü hareket hız kazandı. Dolar/TL, 8.18'in üzerine çıkarken euro/TL ise 9.65'lere tırmandı.

Geçen hafta çok 7.50-8.47 gibi çok geniş aralıkta dalgalanan dolar/TL, 8 liranın altında tutunmaya çalışsa da kapanışı 8.08'den yapmıştı. Dolar/TL, yeni haftaya 8.05'lerde başlamıştı.