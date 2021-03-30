Visa, ödemelerde 'USD Coin' kullanımına izin verecek

Dünya çapında 3.3 milyar kredi kartı kullanımda olan Visa, ödeme ağında işlem yapmak için kripto para birimi 'USD Coin' kullanımına izin vereceğini bildirdi.

Rakipleri Mastercard, BlackRock ve BNY Mellon gibi büyük finans kuruluşlarının ardından Visa da kripto para kullanımını benimsedi.

Visa'dan yapılan açıklamada, ödeme ağında işlem yapmak için kripto para birimi 'USD Coin' kullanımına izin vereceğini resmen duyuruldu.

Şirket, ayrıca ödeme ve kripto para platformu 'Crypto.com' ile pilot programı başlattığını açıkladı.

Öte yandan Visa, bu yıl içerisinde daha fazla ortağa sunmayı planladığı belirterek, yaptığı anlaşmayla kullanıcılarına işlemlerini doğrudan 'USD Coin' ile işlem yapma yetkisi vereceğini duyurdu.

Değeri 1'e 1 oranla ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin kripto para biri olan USD Coin ile yaptığı anlaşma sonrası Visa, yaklaşık 50 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Coinbase, Crypto.com, BlockFi ve Bitpanda dahil olmak üzere 35 dijital para platformuyla ortaklık yapacak.

Şirket verilerine göre dünya çapında kullanımda olan 3.3 milyar Visa kartı bulunurken Visa'nın kripto para birimi başkanı Cuy Sheffield, "Kripto ortaklarımızın çoğunun işlemlerini USDC'nin üzerine inşa ettiğini ve kullandığını gördük" dedi.

Sheffield, "Birçoğu çalışanlarına ve satıcılarına stabilcoin ile ödeme yapıyor. Yaptığımız anlaşma doğal bir uyumun göstergesi" diye konuştu.

Visa'nın başkan yardımcısı ve baş ürün sorumlusu Jack Forestell ise, açıklamasında "Bugünkü duyuru, işlerini stablecoin veya kripto para birimiyle yapan fintech'lerin ihtiyaçlarını karşılama becerimizde önemli bir kilometre taşını ifade ediyor ve bu gerçekten her gün yaptığımız işin bir uzantısı" ifadelerini kullandı.