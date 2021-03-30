Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, bugün yüzde 2 civarı artışla 8.35'in üzerine çıktı. Dolar endeksi de 4.5 ayın zirvesi olan 93 seviyesini aştı.

Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanmasının ardından TL satış baskısında kalırken, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonucu kısıtlamaların sıkılaştırılması ve doların küresel çapta değer kazanması da değer kaybında etkili oldu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre yeni haftanın ilk gününde 8.20'nin üzerine tırmanan dolar/TL, yeni günün ilk dakikalarına 8.28'in üzerinde başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda yükseliş devam etti ve 8.35'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 9.80'in üzerine tırmandı.