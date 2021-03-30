Dolar/TL 8.27'yi gördü

Türk Lirası yeni işlem gününde gelişen ülke para birimlerine kıyasla negatif ayrışma sergiledi. İlk işlemlerin 8.21 seviyesinden geçtiği dolar/TL kurunda takip eden bölümde 8.28'in üzeri test edildikten sonra 8.27 seviyesinde denge sağlandı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Türkiye'nin risk primi 470 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 19.15 seviyesinde.

Kurdaki artışta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişikliğinin de etkili olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olan Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınmış, yerine Mustafa Duman atanmıştı.