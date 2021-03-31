Akşener'den İstanbul Sözleşmesi tepkisi: O iş kadınlar 'bitti' demeden bitmez Sayın Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren Akşener, "Dayağa boyun eğmemiş kadınlar, senin tehditlerine hiç boyun eğmez. O iş kadınlar bitti demeden bitmez Sayın Erdoğan" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerinin başında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı anan Akşener, "Son zamanlarda 'Eyvah damat geri mi dönüyor?' sorusu her mecrada dillendirilmeye başladı. Başarısızlıklarla dolu 2.5 yılın sonunda nihayet bu hatadan dönüldü. Bugün biri damat bakan ile ekonomi kavramını aynı cümle içinde kullansa dolar fırlıyor. Bu işi beceremediğini defalarca kanıtlamış bir insanın tekrar bu konularla anılmasını bile sakıncalı buluyorum. Sayın Erdoğan saçmalama konusunda çıtayı uzaya çıkardığından maalesef kesin konuşamıyorum" ifadesini kullandı.

Akşener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'nda yaşanan değişimi de eleştirdi. TCMB Başkanı'nın bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede istikrardan söz edilemeyeceğini belirten Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Sayın Ağbal'ı faizleri artırdığı için görevden aldın değil mi? En azından kamuoyuna böyle yansımasına izin verdin. Madem yeni başkan faiz düşürmeyecekti, o zaman Sayın Ağbal'ı neden görevden aldın? Madem yeni başkan aynı politikaları sürdürecekti, o zaman neden bizi bir gecede yüzde 15 fakirleştirdin?"

Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan ayında toplu iftarların yasaklanacağını hatırlattı.

Bunun aslında doğru bir karar olduğunu belirten Akşener, "Peki bu fevkalede duyarlı arkadaşlara sormak istiyorum, sizin lebalep kongrelerinizdeki keyfiniz Allah'ın sofralarından daha mı kıymetliydi? Kongrelerinize yasak getirecek bir durum yoktu da mübarek Ramazan'da mı aklınıza geldi? İşletmeler yeniden kapanacak. Genel merkezimize gelen bir restorancı anlattı. Diyor ki; Her açma ve kapama bize 35 bin liraya mal oluyor. Aldığımız yiyecek, et, sebzeyi ya dağıtmak ya da çürürse atmak zorunda kalıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu noktada AK Parti kongrelerine eleştiriler yönelten Akşener, "Bir yandan pandemi kurallarına uymayan vatandaşlarımıza ceza kestiniz, bir yandan kongrelerinizde oluşan kalabalıkla övünmekten geri durmadınız. Sonra ne oldu? Ankara'daki salonda toplanan korona elçileri Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Bu suçun asıl failine kesilen cezayı kim kesecek? Allah nasip edecek, iktidara geleceğiz, biz keseceğiz" diye konuştu.

Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bu konuyu gündemde tutmanın faydası yok" şeklindeki açıklamasının mealinin "Lütfen bu konuyu kapatalım, verecek cevabım yok. Çok utanıyorum" olduğunu savundu.

"Salgınla mücadelede durum aynı, hukukta, ekonomide, insan haklarında durum aynı. Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar" diyen Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Böyle olmasa İstanbul Sözleşmesi'nden çekilebilir miydiler? Buradan çok net vurgulamak istiyorum, şunu herkes bilsin ki o sözleşme hala geçerlidir. Burası Muz Cumhuriyeti değil, benzetmeye çalıştığın üçüncü dünya ülkelerinden de değil. Böyle şımarıklık olmaz. Cuma namazı sonrası çıkmış, 'Ne önünü ne arkasını kimse karıştırmasın' diyor. Bak sen, emrin olur ağam. Bu tehditler kadınlara sökmez. Dayağa boyun eğmemiş kadınlar, senin tehditlerine hiç boyun eğmez. O iş kadınlar bitti demeden bitmez Sayın Erdoğan."

Akşener, Kanal İstanbul projesine de tepki gösterdi. "Sayın Erdoğan bilim insanlarının tüm ısrarlarına rağmen Kanal İstanbul'dan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. İlla bir Kanal açacaksan, git GAP'ta sulama kanalları aç, toprak ana bire beş versin. Kırk yılda bu memlekete bir hayrın dokunsun. Ama nafile, tabiata zarar vereceği kesin ama inadından vazgeçmiyor. Milletimiz umurunda değil" diyen Akşener, iklim kriziyle mücadele çağrısında bulundu: