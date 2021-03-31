Avrupa Birliği'nden Moody's'e 3 milyon 703 bin euro ceza

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'e, Avrupa Birliği (AB) tarafından 3 milyon 703 bin euro ceza kesildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin kestiği ceza ile gündemde.

TRT Haber'in aktardığına göre, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, grubun 5 ülkedeki birimlerine toplam 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti.

Kuruluşun, yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlere, yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı tespit edildi.

Yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda da çıkar çatışmasını gizlediği ortaya çıktı.

AB düzenlemelerinin 2013 ile 2017 yılları arasında, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'de ihlal edildiği belirlendi.