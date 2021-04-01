Döviz hesapları bir haftada 8.9 milyar eridi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 8 milyar 941 milyon dolar düşüş gösterdi. 223 milyar 669 milyon dolara gerileyen döviz mevduatları 6 Kasım 2020 haftasından bu yana son 4.5 ayın en düşük seviyelerini gördü.

Dünya'nın aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Mart itibariyle 8 milyar 943 milyon dolar azalarak 223 milyar 667 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 26 Mart haftasında 8 milyar 125 milyon dolar satış oldu.

Yerli yatırımcıdan bu denli yüklü bir satış da uzun yıllardır gelmiyordu.

Merkez Bankası verilerine göre, gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 7 milyar 226 milyon dolar azalarak 140 milyar 195 milyon dolara indi.

Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 83 milyar 472 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 6 milyar 740 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 1 milyar 385 milyon dolar geriledi.

Geçen hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrası dövizde hızlı yükselişler yaşanmıştı.

Dolar/TL 8.47 ile geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Sonrasında hafta boyu 8 liranın altında seyreden dolar/TL, haftayı 8 liranın hafif üzerinde tamamlamıştı.