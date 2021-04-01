İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Hakan Aran kimdir?

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2000 - 2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babasıdır.

1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olmuş, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyeliği yapmaktadır.