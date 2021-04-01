OPEC+ ülkeleri, petrol üretimini artırma konusunda anlaşmaya vardı

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ile müttefiklerinin (OPEC+) günlük petrol üretimini mayıs ve temmuz aylarında kademeli olarak artırma kararına vardığını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OPEC+ toplantısında, kolektif olarak mevcut günlük üretim düzeyini mayısta 350 bin, haziranda 350 bin ve temmuz ayında da 450 bin varil artırma kararı alındı" ifadelerini kullandı.

Rusya: Üretimi kısıtlama anlaşması şubatta yüzde 113 oranında yerine getirildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ ülkelerinin bugünkü toplantında, günlük üretim kapasitesini önümüzdeki 3 ay içerisinde kademeli olarak eski seviyeye getirme konusunda anlaştığını doğruladı.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Novak, "Böylelikle anlaşmanın belirlediği parametrelere geri döneceğiz. OPEC+ ülkeleri, 2020'nin nisan ayında imzalanan anlaşmanın öngördüğü genel çizelgeye girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Rusya'nın petrol üretimini mayıs ve temmuz döneminde günlük yaklaşık 114 bin varil artıracağını bildirdi.

OPEC+ ülkelerinin, üretimi kısıtlama anlaşmasını geçen şubat ayında yüzde 113 oranında yerine getirdiğini bildiren Novak, "Bu, tüm ülkelerin taahhütlerini çok yüksek seviyede yerine getirdiğini gösteriyor" dedi.

Novak, ayrıca insanların Kovid-19'a karşı aşılanmasının, yaz aylarında karayolu ve hava taşımacılığını canlandırabileceğini, bunun yakıt tüketiminde artışa ve küresel petrol piyasasında istikrarı beraberinde getireceğini söyledi.