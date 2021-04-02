Yiğit Bulut: Dolarizasyonun bel kemiği çatladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, vatandaşların yastık altında tuttuğu dövizleri sattığını söyledi. "Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı" diyen Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının karşılık bulduğunu belirterek "Dolarizasyonun bel kemiği çatladı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, ekonominin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak CNN Türk yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Bulut, ilk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'nda yaşanan görev değişiminin ardından döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmayı değerlendirdi.

Daha önce spekülatif atak ve dalgalanmaların geçeceğini söylediğini hatırlatan Bulut, piyasaların yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu sevdiğini savundu. Bulut, şunları kaydetti:

"Enflasyonist para politikalarını uygulamayacağını, piyasaları öldürmeden, enflasyon hedefini düşürmenin hedef olduğunu MB başkanı söyledi. Çok teknik terime boğmadan şunu söyleyelim. Sıkı para politikasından bazıları hoşlanır bazıları hoşlanmaz. Olağanüstü toplantı yapılmayacak, olağanüstü toplantı kararı alınmayacak. Faizlerin 500 puan indirilmesi, akla hayale gelmeyecek uygulamaların gündeme gelmesi mümkün değil demiştim.

'Yerli ve yerel medya destek verdi ve bu durumu çok iyi anlattı'

MB Başkanı ne dediyse sözünde durdu ve açıklamalarına devam ediyor. 2013'te 4.61 seviyesini görmüştük gösterge faizde. Gösterge faizin 19 olduğunu görüyoruz. Bir kısım medya ateşe benzin dökmeye çalışıyor. Bir kısmı Londra'dandı bunların. Yerli ve yerel medya destek verdi ve bu durumu çok iyi anlattı."

'Vatandaş, 'Siz bir durun kenarda, biz bu işi hallederiz' dedi'

Bulut, açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altı döviz ve altınlarla ilgili vatandaşlara yaptığı çağrının olumlu sonuç bulduğunu kaydetti. "Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı" ifadesini kullanan Bulut, şöyle devam etti:

"Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. MB Başkanı'nı aradım, 'Satış oldu mu?' diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi; 'Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz' dedi."

'TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var'

Bulut, "Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, 'Dedolarizasyon başladı' demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız 'Varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın' dedi" ifadesini kullandı. "Yabancılar hisse sattı, satılanları yerli yatırımcılar aldı" bilgisini veren Bulut'un açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Türkiye'deki şirketler değer mi kaybetti, hayır. Şirketlere bakıyorum şu anda Türkiye'nin en yüksek değerle işlem gören şirketin değeri 9.1 milyar dolar, 6.6 milyar dolar gibi sırasıyla aşağı doğru gidiyor. Türkiye'nin teknoloji şirketlerine bakıyorum 3-4 milyar dolardan işlem görüyor. TL varlıklar inanılmaz ucuz seviyelerde, TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var. Dolayısıyla burada son iki haftalık dalgalanmada faiz indirimine inanan yabancılar panik halinde 1.5 milyar dolara yakın kol kesip gittiler, vatandaş o hisseleri alıp piyasaya da 11 milyar dolarlık satış yaptı.

'Merkez Bankası'nın kararını bilemem'