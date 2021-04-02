Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Kısa çalışma ödeneğinin kalkması işsizlik ve yoksulluğu derinleştirecek

Koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerine tanınan kısa çalışma ödeneği uygulaması sona erdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ödeneğin kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, salgın sonucu yaşanan iş ve gelir kaybına dikkat çekilerek, ifadelere yer verildi:

"Salgın ve ekonomik kriz; kapanan işyerleri, üretimini azaltan fabrikalar, işsiz kalan milyonlar ve yoksulluk yaratmıştır. AKP salgının başından itibaren sermayeyi koruma tercihini ortaya koymuş, zaten sınırlı olan destekler büyük oranda işverenlere verilmiştir. AKP iktidarı; İşsizlik Fonu kasasından işçilere ödenen Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını sonlandırarak ekonomik ve sosyal tahribatı ağırlaştıracaktır. AKP iktidarı, son yüzyılın en büyük salgını olan Covid-19’un ne kadar süreceği, virüsün nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğine karşılık Kısa Çalışma Ödeneğine son vermesi emekçilere bakış açışını göstermektedir."

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu açıklamasında ayrıca, pandemi süresi boyunca 'toplam 3 milyon 756 bin 584 işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı'na dikkat çekti ve "Toplamda kısa çalışma ödeneği kapsamında işçilere ödenen miktar İŞKUR verilerine göre 30 milyar TL. Şubat ayı verilerine göre 1.3 milyon işçi hâlihazırda kısa çalışma ödeneği kapsamında yer almaya devam etmektedir. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve çok daha düşük nakdi ücret desteği alan işçi sayısı 2.5 milyona yaklaşmıştır" dedi.

İşsizliğin yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada "AKP iktidarının kısa çalışma ödeneği desteğinin sonlandırarak işsizliği daha da büyütecektir. TÜİK’in geniş tanımlı işsizlik rakamının yüzde 29.1 olarak açıkladığı ve ekonomik kriz koşullarında Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırmak 1.3 milyon ücretli çalışanı işsizliğe mahkum etmektir" ifadelerine de yer verildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilerek devam etmesi gerektiğini de vurguladı.