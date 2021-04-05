Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

Döviz kurları haftanın ilk gününde yükselişte. Gece saatlerinde 8.24' e kadar yükselen dolar/TL 8.19- 8.20'den işlem görüyor. Euro/TL ise 9.60'ın üzerinde.

Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir günün ardından 8.15'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL, yeni haftayı yukarı yönlü açtı.

Dünya'nın aktardığına göre, 8.24'e kadar yükselen dolar/TL sabah saatlerinde 8.19-8.20'den işlem görüyor. Euro/TL ise 9.60'ın hemen üzerinde.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü PMI verileri ile IMF ve Dünya Bankası'nın bugün başlayacak toplantılarından gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.