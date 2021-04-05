Memura zam farkı hakkı doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 1.08 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 16.19 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.18 artış gerçekleşti.

İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon zammı da belli oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0.70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1.75, ikinci altı ayında da yüzde 4.36 enflasyon farkı almıştı.

Memur enflasyon farkı oluştu

Toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1.68, şubat ayında yüzde 0.91, mart ayında da yüzde 1.08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3.70 oldu.

İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0.70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.