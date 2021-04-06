Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Üretici fiyatları kaynaklı baskı arttı

Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı Mart enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Enflasyondaki yükselişin; enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığını bildiren TCMB, gıda grubunda ise enflasyonun gerilediğini kaydetti.

Üretici fiyatlarının, emtia, TL'nin seyri ve arz sıkıntısıyla güçlü artış kaydettiğine dikkat çeken TCMB, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskının güçlendiğini ifade etti.

Gıda enflasyonunun taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladığını kaydeden TCMB, işlenmiş gıda enflasyonundaki güçlü artış eğiliminin bir miktar hız kesmekle birlikte devam ettiğini paylaştı.

Dünya'nın aktardığı habere göre MB'nin değerlendirmesinde, "Uluslararası petrol fiyatlarındaki artış eğilimine rağmen eşel mobil uygulaması enflasyonu sınırlamaya devam etmiştir. Bu doğrultuda, enerji fiyatları yatay bir seyir izlese de grup yıllık enflasyonu baz etkisiyle belirgin şekilde yükselmiştir. Hizmet enflasyonu kontrollü normalleşme sürecinin bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisi ve özel iletişim vergisindeki artışın gecikmeli yansımalarına bağlı olarak artı kaydetmiştir. Temel mal enflasyonunda ise dayanıklı tüketim malları dışındaki sektörlerdeki gelişmelerle yukarı yönlü seyir korunmuştur. Üretici fiyatları başta petrol ve endüstriyel metaller olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş, Türk lirasında yakın dönemdeki görünüm ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle güçlü bir artış kaydederek yükseliş eğilimini sürdürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar gerilese de yüksek seviyesini korumuştur" denildi.