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    Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104061044207360-dunyanin-ve-turkiyenin-en-zenginleri-listesi-aciklandi/

    Forbes'un yıllık milyarderler listesinde yer alan isim sayısı rekor kırdı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon dolara ulaşırken, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer aldı. Elon Musk, 31. sıradan 2. sıraya yerleşti. Türkiye'de ise Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

    Forbes'un her yıl yayınladığı milyarderler listesine bu yıl rekor sayıda isim dikkat çekti. Geçen yıl 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021’de 2 bin 755’e yükseldi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomilerini altüst ettiği ve dünyanın dört bir yanındaki insanların geçim kaynaklarını tehdit ettiği bir yılın ardından ultra zenginlerin sayısı artıyor.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA
    Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı
    Dünya gazetesinin aktardığına göre milyarderler geçen yıl 8 trilyon dolar düzeyinde olan varlıklarını 2020 yılında 13.1 trilyon dolara yükselttiler. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos üst üste dördüncü kez listenin zirvesinde yer alırken, Tesla CEO’su Elon Musk, geçen yıl yer aldığı 31. sıradan ikinci sıraya yükseldi. Lüks mallar firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin milyarderlerinden ilk beşini tamamlıyor.

    Forbes'in İçerik Baş Sorumlusu Randall Lane, "Çok zenginler çok çok zenginleşti" dedi. Yatırımcı ve iş adamı Warren Buffett, teknoloji yöneticilerinin Forbes sıralamasına hakim olmasıyla yirmi yıldan fazla bir süredir ilk beş arasında yer almadı.

    Bu yılki listede, aralarında bu yıl halka açılan flört uygulaması Bumble'ın CEO'su Whitney Wolfe Herd de dahil olmak üzere 493 yeni üye var.

    Murat Ülker, Türkiye'de ilk sırada

    Türkiye'de ise Murat Ülker, 6.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46.5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.

    Türkiye’de listede ikinci sırada 4.4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41.9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

    Etiketler:
    Erman Ilıcak, Murat Ülker, Forbes, açıklama, Liste, Zengin, Dolar, Türkiye, Dünya
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