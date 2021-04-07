Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, çevrim içi G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirtti.
Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Elvan, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."
G-20 Bakanlar toplantısına katıldık.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) April 7, 2021
1⃣Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik
2⃣Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık
3⃣Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık pic.twitter.com/Mp8yHD4Js8
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