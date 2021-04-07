Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik" ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, çevrim içi G-20 Bakanlar Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik. Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık. Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık."

G-20 Bakanlar toplantısına katıldık.

1⃣Küresel canlanmada gelişmekte olan ülkelerin gücüne değindik

2⃣Finansal istikrar için, gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık

3⃣Düşük gelirli ülkeleri desteklemeye yönelik somut kararlar aldık pic.twitter.com/Mp8yHD4Js8 — Lütfi Elvan (@lutfielvan) April 7, 2021

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