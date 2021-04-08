SGK'dan 'Kod -29' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni ‘Kod-29’ olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir” açıklamasında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘Kod-29’ ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldığını bildirdi.

SGK'nın açıklaması şu şekilde:

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SGK, geçmiş dönem SGK verilerine göre işten ayrılış nedeni ‘Kod-29’ olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre açıkladı:

2018: 233.430

2019: 194.524

2020: 176.662

SGK ayrıca, "Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni ‘Kod-29’ olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı daha düşük olup aylık ortalama 15 bin kişidir" açıklamasında bulundu.