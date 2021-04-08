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    Pekin'de Çin bayrağı

    Forbes: Dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir Pekin

    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    Ekonomi
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    Forbes'un yıllık milyarderler listesinde yayınlanan verilere göre dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir Çin'in başkenti Pekin.

    Forbes'un yıllık milyarderler listesinde şehir, başına düşen milyarder sayısına dair veriler de yayınlandı. 

    Buna göre, bu yıl 33 milyarder daha eklenen ve toplamda 100 milyardere ulaşan Çin'in başkenti Pekin, dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir konumuna yükseldi. 

    © AA
    Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesi açıklandı
    BBC'de yer alan habere göre, Pekin'i 99 milyarderle New York takip ediyor. 

    Çin'in milyarder sayısını artırmasında ise, koronavirüs salgınına karşı başarılı müdahalesinin ve teknoloji şirketlerinin neden olduğu belirtildi. 

    Öte yandan Pekin, milyarder sayısı bakımından birinci sıraya yükselse de, milyarderlerin sahip oldukları toplam servet bakımından New York'un 80 milyar dolar gerisinde. 

    Pekin'in en zengin sakini olan TikTok'un kurucusu Zhang Yiming'in toplam serveti ikiye katlanarak 35.6 milyar dolara yükseldi. Bunun yanında, New York'ta yaşayan en zengin kişi olan eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in serveti ise 59 milyar dolar seviyesinde.

    Çin'in e-ticaret patlaması

    Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan e-ticaret patlaması nedeniyle, sektörde yer alan şirketlerin servetlerinde büyük artış yaşandığı gözlemlendi. 

    Forbes sayımına Hong Kong ve Makao'nun da dahil edildiği Çin, 210 yeni üye ile listesine dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla milyarder ekledi.

    Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Las Vegas Kilisesi'ndeki ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar kameralara yansıdı.
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump, Forbes milyarderler listesinde yaklaşık 300 sıra geriye düştü
    Çin'in yeni milyarderlerinin yaklaşık yarısı ise, servetlerini e-sigaralardan kazanan kadın milyarder Kate Wang da dahil olmak üzere üretim veya teknoloji girişimlerinden elde etti.

    Her 17 saatte bir yeni milyarder

    Forbes'a göre ayrıca, dünya çapında milyarderler listesine her 17 saatte bir yeni milyarder eklendi ve 493 kişiyle rekor bir artış yaşandı. Çin ile ABD'nin ardından ise, Hindistan 140 milyarderle listede 3. sıraya yerleşti. 

    Toplamda ise, Asya Pasifik'teki 1149 milyarderin 4.7, ABD milyarderlerinin de 4.4 trilyon dolar servete sahip oldukları belirtildi.

    Öte yandan, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, üst üste 4. kez dünyanın en zengin kişisi olarak belirlendi. Bezos'un net serveti geçen 64 milyar dolar artarak 177 milyar dolara yükseldi.

    Etiketler:
    Milyarderler Raporu, dolar milyarderi, Milyarder, Forbes, Çin, Pekin
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