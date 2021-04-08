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    Yunanistan'dan Türkiye'nin AB ticaretine vize engeli

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104081044223347-yunanistandan-turkiyenin-ab-ticaretine-vize-engeli/

    Yunanistan'ın Türk TIR sürücülerinin vize başvurularının neredeyse tamamına ret verdiği, AB topraklarına giriş engeli için ise Schengen sistemine ‘şerh’ koyduğu belirtiliyor. Yunanistan’ın Türkiye’nin AB ile olan ticaretini baltalamak istediğini savunan nakliyeciler acilen mütekabiliyet uygulanmasını istiyor.

    Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Yunanistan’ın TIR sürücülerinin vize başvurularına anlamsız bir şekilde ret verdiğini, Avrupa Birliği (AB) topraklarına giriş engeli için Schengen sistemine ‘şerh’ koyduğunu duyurdu. Siyasi gerginliğin faturasının nakliyeciye kesildiğini ve AB’ye yönelik ihracat taşımalarının büyük tehdit altında olduğunu dile getiren UND yetkilileri, hükümete acilen mütekabiliyet uygulaması yönünde çağrı yaptı.

    Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre UND İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Yunan polisinden onaylı olarak alınan davetiye de dahil olmak üzere 20 farklı evrak ile yapılan TIR sürücülerinin vize başvurularına anlamsız bir şekilde ret verildiğine dikkat çekerek, "Bu yetmezmiş gibi, ret verilen sürücülere bir de AB topraklarına giriş yasağı getiriliyor. Bütün bunları Türkiye ile yaşanan siyasi gerginlikten başka bir şekilde açıklamak imkânsız. Özellikle yasal dayanağı olmayan AB topraklarına giriş yasağı konulması, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri engellemeye yönelik bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Burada amaç ülkemizin AB ülkelerine ticaretini engellemek" diye konuştu.

    'Bu hafta tüm başvurular reddedildi'

    Fatih Şener, Yunanistan’ın bu tutumunun son günlerde çok ciddi bir boyuta ulaştığını, bu hafta yapılan vize başvurularının neredeyse tamamına ‘ret’ cevabı verildiğini aktardı. Şener, şöyle devam etti:

    • "Ret verilen pasaportlara itiraz edildiğinde ise Yunan misyonları dalga geçer gibi 'yeniden başvuru' yapılmasını öneriyor. Aynı ay içinde 3 defa ret cevabı verilen sürücü mevcut. Her bir başvuru için 120 Euro ödeyen Türk taşımacısının elindeki 3 ret cevabının maliyeti 360 euro’ya ulaşıyor. Ret cevapları yüzünden filosundaki 65 aracın 20 tanesini çalıştıramayan, parklarda bekleten üyelerimiz var. Sektörümüz vize engeli ile iş yapamaz hale getiriliyor. Defalarca AB topraklarına gitmiş ve kuralına uygun olarak geri dönmüş bir sürücüye vize engeli koymak Türk dış ticaretine bir darbedir."

    Şener, şerh konulan bir pasaport sahibinin, daha sonra başka bir ülkeden alınmış geçerli bir Schengen vizesi veya Bulgaristan vizesi olduğu halde 'AB topraklarına giriş engeliniz var' denilerek Türkiye’ye geri gönderildiğini aktardı. UND yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, özellikle, 2021 yılı başından bu yana Yunanistan misyonlarına yapılan TIR sürücüsü vize başvurularının yarıdan fazlasına ret verildi.

    Ret verilen sürücü başvuruları incelendiğinde; sadece Yunanistan’a taşıma yapan firmalarda çalışan ve hatta aynı firmada 8-10 yıldır çalışan sürücüler için bile 'ülkesine geri dönmesinden şüphe edildiği veya kamu sağlığını tehdit ettiği' gerekçeleri ile verilen retler bulunurken, birçok eski sürücünün başvuruları da misyonlara sunulan evrakların 'gerçekliği, güvenilirliğine ilişkin şüpheler' bulunduğu şeklinde. Son dönemde kabul edilen vize başvurularının çoğunluğu çok kısa süreli vizeler.

    'Bunun tek yolu mütekabiliyet'

    Bu haksızlığa bir son verilmesini Türk ve Yunan sürücülerin eşit rekabet koşulları altında taşımacılık faaliyetlerini sürdürebilmelerini istediklerini vurgulayan Şener, "Bunun tek yolu mütekabiliyettir" dedi. Şener, nakliyecilerin bu konudaki taleplerini şöyle sıraladı:

    - Yunanistan Türk sürücülerden 20 çeşit farklı belge talep ederken, Türkiye Yunan sürücülerinden davetiye talep etmediği gibi sadece 9 çeşit ve kolay hazırlanabilir evrak ile vize başvurusu kabul ediyor. Türkiye de aynı başvuru evraklarını istemelidir.

    - Ülkemiz misyonları, Yunan TIR sürücülerine ‘ret’ cevabı vermiyor. Türkiye de benzer gerekçelerle aynı oranda ret vermelidir.

    - 6 aylık vize ile en fazla 90 gün kalış hakkı kuralına rağmen Yunanistan Türk sürücülere 15 güne kadar azaltılmış vize verirken Türkiye her bir Yunan sürücüye en az 6 aylık ve çok girişli vize veriyor. Türkiye de Yunan sürücülere 15 güne kadar kısa süreli vize vermelidir.

    Etiketler:
    Engel, Vize, Sınır, Ticaret, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye
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