PPK’nın yeni üyesi Prof. Dr. Hobikoğlu oldu

Merkez Bankası'nda yeni Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu oldu.

Dünya'nın haberine göre Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada; Hobikoğlu’nun, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına katılacağı belirtildi.

Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında görevini yürütmekte olan Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Hobikoğlu, 2003’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

2009’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. 2014’te Makro İktisat Alanında Doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019’da profesör olarak atandı. Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunuyor.