Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor: 2 haftada 11 milyar dolar eridi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.5 milyar dolar azaldı. Böylece 2 hafta içerisinde döviz hesaplarındaki düşüş 11 milyar doları buldu.

Dünya’nın aktardığına göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 468.2 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 223 milyar 669.3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Nisan ile sona eren haftada 221 milyar 201.1 milyon dolara geldi.

Döviz hesapları bir önceki haftada 8.8 milyar dolar düşüş kaydetmişti.

Böylece 2 hafta sonunda döviz mevduat hesapları 232.5 milyar dolardan 221.2 milyar dolara geriledi.