Emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece temmuzda hem zam hem de ikramiye alınmış olacak.

NTV'de yer alan habere göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Önceki yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri geçen yıl aynı gün gerçekleşmişti. Bu yıl ödeme şeklini SGK duyuracak.