Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza kesilmesi planlanıyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) 'veri güvenliğine' ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen Yemeksepeti'ne 2 milyon lira ceza keseceği öğrenildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da siber güvenlikle ilgili tedbir alınmadığı için 1 milyon lira ceza kesmeyi planlıyor.

21 milyon kullanıcının verisinin çalındığı ihmali soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), Yemeksepeti uygulamasına en üst sınırdan ceza kesmeyi planladıkları öğrenildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre KVKK'nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon lira, BTK'nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon lira ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.

Ele geçirilen veriler arasında "Ad-soyad, doğum tarihi, uygulamaya kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri" yer aldığı tespit edilirken, ödeme sistemleri ile alakalı olarak kredi kartlarıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığı da araştırılıyor.