Şirketlerden rekor hızda gayrimenkul satışı

Jones Lang LaSalle tarafından yayınlanan verilere göre, Avrupa, Orta Doğu ve Afrikalı şirketler 2020’de toplam 27 milyar euro’luk (32 milyar dolar) gayrimenkul satışı yaptı. Bu rakam bir önceki senenin hafif üzerinde.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre şirketin EMEA Birimi'nden Nick Compton satışlara dair 'şirketler sermayeyi korumak, pandemi sonrası iş planlarını desteklemek için portföylerini şekillendirmek amacıyla ellerindeki gayrimenkulleri satıyorlar' değerlendirmesini yaptı.

Satışların üçte birinden fazlasını ofis satışları oluşturdu, hacimler önceki yıla kıyasla yüzde 10 arttı. Real Capital Analytics verilerine göre, Avrupa'da ticari gayrimenkul satışları 2020’de yüzde 27 düştü.

2020’de geniş çaplı karantinalar nedeniyle konaklama ve perakende şirketlerinin gelirleri hızla azalarak bilançolara zarar verdi ve sermaye artırım ihtiyacı doğurdu. Gayrimenkul satışı yapan şirketler arasında İngiliz John Lewis Partnership ve Matalan da bulunuyor.