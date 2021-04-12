Faizdeki artışa rağmen ihtiyaç kredisi kullanımında rekor artış

Faizdeki artışa rağmen konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerine talep devam etti. 399.9 milyar lira olan ihtiyaç kredileri ise 401.2 milyar liraya yükseldi. İhtiyaç kredileri, 2002 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ekonomideki haftalık gelişmeler ve genel görünüme yer verdiği raporunda yer alan 'bankacılık sektörü tüketici kredileri ve kredi kartlarının gelişimi' verilerine göre tüketici kredilerinde toplam bakiye 691.8 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi kartlarındaki toplam bakiye tutarı da 154.7 milyar lira oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bankacılık sektörü tüketici kredileri türlerinin gelişimine bakıldığında ise faizlerdeki artışa rağmen konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerine talep sürdü.

'2002 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı'

26 Mart’ta 276.8 milyar lira olan konut kredileri toplam bakiyesi 277 milyar liraya, 13.3 milyar lira olan taşıt kredileri 13.6 milyar liraya, 399.9 milyar lira olan ihtiyaç kredileri de 401.2 milyar liraya çıktı. İhtiyaç kredileri, 2002 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Raporda, bankacılık sektörü tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları takibe giren alacak oranları de yer aldı. Verilen tabloya göre, 2 Nisan itibarıyla toplam kredilerde oran yüzde 3.8, tüketici kredilerinde yüzde 1.7, bireysel kredi kartlarında da yüzde 3.2.

Borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı ocak ayı itibarıyla tüketici kredilerinde 41 bin 838, bireysel kredi kartarında 40 bin 663, tüketici ve/veya bireysel kredi kartlarında ise 73 bin 380 oldu.

Yasal takibe düşmüş ve halen yasal takipte devam eden borçlu sayısı ise ocak itibarıyla tüketici kredilerinde 2.3 milyon kişi. Bireysel kredi kartlarında 2.4 milyon kişi. Tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartında ise 3.4 milyon kişi.