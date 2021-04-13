Bitcoin'den yeni rekor

Bitcoin 62 bin doların üzerine yükselerek yeni bir rekor kırdı. Rekor sonrasında kripto para piyasalarında genel bir yükseliş yaşanırken, Ethereum ve Litecoin de önceki zirvelerini geride bıraktı

Bloomberg'in haberine göre Bitcoin fiyatları, kripto para Borsası Coinbase'in yaklaşık 100 milyar dolar değerleme ile halka arz edileceği gün yüzde 4.5'ten fazla yükselişle 62 bin 732 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Bitcoin, geçen hafta sert bir yükseliş ile 61 bin 208 dolar seviyesini test ettikten sonra 58 bin dolar civarına kadar geri çekilmişti. Pazartesi günü geçen haftaki zirvesini aşarak 61 bin 229 dolar seviyesini test eden Bitcoin, salı günü bir önceki zirvesi olan 61 bin 669 doları da geçti.

Ethereum ve Litecoin de rekor kırdı

Ethereum, pazartesi günü yüzde 2‘den fazla yükselişle 2.199 dolar seviyesine ulaşarak önceki rekorunu egale ettikten sonra, salı günü Bitcoin'deki yükselişi takip ederek 2 bin 213 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmış oldu. Litecoin de 11 Nisan'da gördüğü 263 dolar zirvesini salı günü geride bırakarak 264 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

Coinbase’in 100 milyar dolar değerlemeyle bugün halka arz edilmesi bekleniyor. Bu rakam New York Borsası ve Nasdaq’ın değerlerinin toplamından daha fazla ediyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ve Coinbase çarşamba günü Nasdaq’ta doğrudan halka açılırsa, bu Coinbase’i ABD’deki en büyük kripto para borsası haline getirecek. Bloomberg’in tahminlerine göre, şirketin kurucuları Brian Armstrong ve Fred Ehrsam, 15 ve 2 milyar dolarlık hisselere sahip olacak.

Coinbase, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, ilk çeyrek kârının 730-800 milyon dolar arasında bir yerde geleceğini açıkladı, bu da şirketin 2020 kârını sadece ilk çeyrekte ikiye katladığı anlamına geliyor. 2021’in ilk üç ayında şirketin toplam gelirinin geçen senenin tamamında elde ettiği 1.3 milyar doları geçmesi bekleniyor.