Kaftancıoğlu: 128 milyar dolar nerede?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) döviz rezerviyle ilgili olarak "128 milyar dolar nerede?" diye sordu.

CHP İstanbul İl Örgütü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) döviz rezerviyle ilgili ileri sürülen iddiayla ilgili olarak Bakırköy'de açıklama yaptı. Açıklamada partinin il ve ilçe örgütlerine "128 milyar dolar nerede?" afişinin asılacağı duyuruldu.

CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu da burada yaptığı konuşmada daha önce bu konuda astıkları afişlerin kaldırıldığını hatırlattı. "Siyasetin görevi vatandaşa hizmetse, doğru soruları sormak ve cevabını aramaksa bunu nasıl suç olarak kabul ediyorsunuz?" diye soran Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim sorduğumuz soru suç değil. Soruları doğru şekilde sorduğumuz için sizin engellemeniz suçtur. Hakikati billboardlardan söktürseniz de, bizlere soruşturma açsanız da biz sorumluluğumuz gereği vatandaş adına sormaya, doğruları vatandaşın yüreğine çakmaya devam edeceğiz.

Hakikatleri billboardlardan sökemezsiniz. Bizler gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Hesap verilmesi gerekenlersiniz. Eğer cevabını vermeceğiniz sorular varsa sandıkta hesap vereceksiniz. Merkez Bankası’nın rezervinin nereye gittiğini sormak hakkımızdır. 128 milyar dolar nerede? Sorumlu siyasetçi ne yapar biliyor musunuz, gider nerede olduğunu açıklar."

Kaftancıoğlu, hükümete şu soruları yöneltti:

- "128 milyar dolar nerede?

- Kur satışı hangi yöntemlerle yapıldı?

- Hangi tarihte yapıldı?

- Bu döviz hangi kurdan alındı?

- Bu ticaretin alıcıları kimler?

- Satış imzasının altında kimlerin imzası var?"

Kaftancıoğlu, konuşmasının devamında "‘Ekonominin başı benim’ diyen şahsım hükümetinin sorularımıza yanıt vermesini istiyoruz. Soruları sormamıza asla engel olamayacaklar. Görselleri kaldırmayacağız" ifadesini kullandı.

128 Milyar Dolar Nerede? https://t.co/GpHqjYcIsc — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) April 13, 2021

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