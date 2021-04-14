Kayıt
11:01 14 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Yiğit Bulut: Kimse niyet okuyuculuğuna girmesin, Merkez Bankası şartlar neyi gerektiriyorsa o adımları atacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 346
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1044140689_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_cdd9bd75935d324121979573a753742f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104141044267743-yigit-bulut-kimse-niyet-okuyuculuguna-girmesin-merkez-bankasi-sartlar-neyi-gerektiriyorsa-o/

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, kimsenin niyet okuyuculuğu yapmaması gerektiğini vurgulayarak "Piyasa ve ekonominin şartları ne gerektiriyorsa Merkez Bankası o adımları atacak ve olağan toplantılarda gereken kararlar alınacaktır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'e değerlendirmelerde bulundu.

    Yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun soğukkanlı duruşunun piyasaya güven verdiğini belirten Bulut, "Kimse Merkez Bankası’nın ne yapacağına dair niyet okuyuculuğuna girmesin, piyasa ve ekonominin şartları ne gerektiriyorsa Merkez Bankası o adımları atacak ve olağan toplantılarda gereken kararlar alınacaktır" dedi.

    Financial Times
    © REUTERS / Shannon Stapleton/File Photo
    Financial Times: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ikilemde
    Bulut kamuoyunda bir kısmı akademisyenler olmak üzere kötü niyetli kişilerin doğruyu görebildikleri halde felaket senaryoları çizdiklerini vurgulayarak "Türkiye’nin tek kurtuluşunu faizle oynamak ve IMF gibi akıllarınca çıpalandırmaya bağlıyorlar. Bu kişiler yeni değil bazıları 20 yıldır aynı masalı anlatıyor. Yine bunlardan bazıları MB Başkan değişikliğinde acil toplantı ile faiz indirmekten başladılar mali kurala hatta bankalardaki mevduata dondurmaya kadar akıl dışı senaryolar yazdılar" ifadesini kullandı.

    Görev değişikliğinin ilk günü yaptığı açıklamaları hatırlatan Bulut, "Görev değişikliğinin ilk günü söylemiştim; bunlar kesinlikle yalandır, olağandışı bir adım mümkün değildir diye, haftalar geçti dedikleri yalan çıktı. Ve o günden bugüne bunlara itibar etmeyen yerleşikler 12 milyar dolardan fazla döviz sattılar" bilgisini verdi.

    Merkez Bankası’nın duruşu ve araç bağımsızlığı gibi kavramların sürekli üstüne kara çalınmaya çalışıldığını vurgulayan Bulut, "Bu kavramlar bugün tam olarak tesis edilmiş ve özellikle araç bağımsızlığı konusunda okunan niyetler de tutmamıştır" diye konuştu.

    'Kavramlar çarpıtılıyor'

    Bulut, fiyat istikrarı, sıkı para politikası ve mali disiplin gibi kavramların piyasada bazı yorumcular tarafından büyümeye engel gibi sunulurken bazı görüşlerin de tam tersi yönde olduğunu belirterek, "Yatırımların artması mali disiplinden kopmak demek değildir. Mali disiplin illa da piyasayı sıkmak, boğmak anlamına gelmez tam tersi mali disiplin bozulmadan üretim, yatırım, istihdam artırılabilir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reform paketinin detaylarını lütfen unutmayalım; dört ana motor planlanmış üretim, istihdam, yatırım ve sonuç olarak ihracat. Bundan sonra ki ekonomi politikalarının hukuk reformları ile de desteklenerek bu yönde gelişmesi gayet doğal" dedi.

    'Hedef, üreten Türkiye'

    Ekonomide hedefin üreten Türkiye olduğunu kaydeden Bulut, şunları anlattı:

    • "Yeni bir dünya denklemi yazılıyor. Doğu ve Batı’nın her anlamda kapışması artık günler sayıyor. Bir tarafta ABD-AB ana eksenli Batı, diğer tarafta Çin-Rusya eksenli doğu. Çin-Rusya GSMH’si 2028’e kadar ABD’yi fazlasıyla geçeceği gibi Çin’in 2023’ten itibaren tek başına ABD ile eşit olma yoluna gireceği de çok açık. Denizlere Hakimiyet Teorisini üreten ABD donanması 2021 itibariyle Çin Donanmasından küçük. 5-G hatta yeni sosyal medya şirketlerinin piyasa büyüklükleri dahil olmak üzere avantaj Doğu’ya kayıyor bir de bunlara AB ülkelerinin Gazprom bağımlılığını ekleyin sonuç ortada."

    'En önemlisi Türkiye'

    Bu noktada ortaya çıkan denklemin en önemli bileşeninin Türkiye olduğunu vurgulayan Bulut, "Eşitlikte Türkiye hangi tarafta olursa kesin kazanan daha çabuk ortaya çıkacak. Bu bağlamda Türkiye’ye her türlü yaptırım gelecek korkusu ile ortamı gerenler kötü niyetli. Yeni dünya düzeninin en önemli ülkesi Türkiye. Bu yeni bir ekonomik modelin doğmasına klasik sıcak paracıların tezlerinin tam olarak çökmesine ve Türkiye hangi tercihi yaparsa yapsın Türkiye’ye yeni bir yatırım dalgasına yol açacak" ifadesini kullandı.

    Her ülkenin sıkıntıları olduğunu ifade eden Bulut, "Bugün sıkıntılarımız yok mu, var. Belki bize özel daha hızlı adımlar atılması gereken noktalar da var ama çözüm sıcak para yüksek faiz düşük kur değil. Faizlerin düşmesi üretime geçmek için önemli bir etken ve ama piyasa şartlarından bağımsız adımlar atarak asla değil" diye konuştu.

    'Varlık barışından yararlanın'

    Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra 12 milyar dolar bozdurulduğunu belirterek, "Çağrının bir detayı daha vardı; varlık barışından yararlanın. Bu da çok önemli sistem dışı kalan para kimseye yaramıyor. Varlık barışı bitmeden sisteme girmek ve ekonomiye bireysel ve kolektif katkı sağlamak çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Euro, Faiz, Dolar, Merkez Bankası, Ekonomi, Yiğit Bulut
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kendini 'LG telefon manyağı' olarak niteleyen Güney Koreli Ryu Hyun-soo şirketin kararına rağmen telefonlarını tarihin derinliklerine gömmemeye kararlı.
    LG vazgeçse de 'manyağı' vazgeçmiyor: Akıllı telefonlarımı sonsuza dek kullanacağım
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet