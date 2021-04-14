Bitcoin rekor tazeledi: Ethereum, Litecoin ve Ripple'da da yeni zirveler görüldü

Bitcoin salı günü rekor kırdıktan sonra yükselişe devam ederek 64 bin dolar seviyesini de geride bırakırken, Ethereum, Litecoin ve Ripple'da da yeni zirveler görüldü.

Bitcoin, salı günü 63 bin dolar seviyesini geçerek rekor kırdıktan sonra çarşamba günü yüzde 1.73 yükselişle 64 bin doları da geçerek rekor tazeledi.

Bitcoin, geçen hafta sert bir yükseliş ile 61 bin 208 dolar seviyesini test ettikten sonra 58 bin dolar civarına kadar geri çekilmişti. Pazartesi günü geçen haftaki zirvesini aşarak 61 bin 229 dolar seviyesini test eden Bitcoin, salı günü bir önceki zirvesi olan 61 bin 669 doları da geçti.

hafta başından bu yana neredeyse yüzde 15 yükseliş kaydederken Ethereum hafta başından bu yana yüzde 10’dan fazla yükselişle 2 bin 377 seviyesinde zirveyi gördü.

Litecoin ise dünden beri yüzde 15’ten fazla yükselişle 281 dolar civarında bulunurken, Ripple’ın çıkardığı XRP iki günde neredeyse yüzde 40 yükselişle 1,91 dolar seviyesine ulaştı.

Bloomgerg HT'de yer alan habere göre, kripto para piyasalarındaki bu yükselişte Coinbase'in halka arzı önemli rol oynarken, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi de ralliyi destekledi.

Kripto para Borsası Coinbase’in 100 milyar dolar değerlemeyle bugün halka arz edilmesi bekleniyor. Bu rakam New York Borsası ve Nasdaq’ın değerlerinin toplamından daha fazla ediyor.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ve Coinbase çarşamba günü Nasdaq’ta doğrudan halka açılırsa, bu Coinbase’i ABD’deki en büyük kripto para borsası haline getirecek. Bloomberg’in tahminlerine göre, şirketin kurucuları Brian Armstrong ve Fred Ehrsam, 15 ve 2 milyar dolarlık hisselere sahip olacak.

Eğer Bitcoin Coinbase’in halka arzından sonra 60 bin doların üstünde tutuabilirse, ralli fiyatları 75 bin dolara götürebilir.

ABD'de Mart ayı enflasyon verileri Başkan Joe Biden'ın destek paketinin enflasyonist etkilerini gözler önüne sererken, ülkede Mart ayında enflasyon aylık olarak yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Mart ayı için beklentisi, ABD’de tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 artması yönündeydi. Yıllık bazda enflasyon Mart ayında yüzde 2,6 olarak gerçekleşirken, bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Mart ayında yıllık enflasyonda Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Yüksek gelen enflasyon verisiyle beraber zayıflayan dolar ve düşen 10 yıllık ABD Hazine tahvil faizi, emtia fiyatlarının destek bulmasını sağlarken kripto para piyasalarındaki yükselişi de destekledi.