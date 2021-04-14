Dogecoin’in toplam piyasa değeri 11 milyar doları geçti

2013 yılında yazılımcı Billy Markus ve bir arkadaşı tarafından şaka amaçlı oluşturulan Dogecoin'in değeri artmaya devam ediyor.

Dün, kripto para biriminin piyasa değeri toplamda 11 milyar doları aşarken, 1 Dogecoin'in değeri 0.095896 doları buldu. Piyasa değerindeki artışın ardından Dogecoin, Twitter'da da gündem oldu.

Bu yılki artış şimdiden yüzde 1900​

Dogecoin'deki artış, Elon Musk'ın 4 Şubat'ta Twitter'da yaptığı paylaşımların ardından günden güne devam ediyor.

Kripto para biriminin 2021 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği artış oranı yüzde 1900'ü aşmış durumda.

Forbes dergisine göre, tüm dünyadaki mevcut kripto paraların toplam değeri ise 2 trilyon doların oldukça üzerinde.