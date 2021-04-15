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    Ticaret Bakanlığı kuyumculardan altın toplama hedefinden vazgeçti: Yetki belgesi bedava verilecek

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104151044276368-ticaret-bakanligi-kuyumculardan-altin-toplama-hedefinden-vazgecti/

    Her bir kuyumcudan 500 gram altını kamu bankalarına yatırmaları için düzenleme hazırlayan Ticaret Bakanlığı tepkiler üzerine düzenlemeden vazgeçti.

    Ülke genelindeki 40 bini aşkın kuyumcuya 500'er gram altın karşılığında yetki belgesi vererek 20 tondan fazla altın toplamayı hedefleyen hükümet, tepkiler üzerine altın toplamaktan vazgeçti. Ticaret Bakanlığı, emlakçıların bile 2-3 bin lira ödeyerek alabildikleri yetki belgesini kuyumculara bedava verecek. Ayrıca, kuyumcuların en az lise mezunu olmaları ve en az 20 metrekare dükkanda ticaret yapmaları şartları da bütünüyle kaldırıldı.

    Osmanlı salması gibi

    Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektörüne çeki düzen vermeyi öngören Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliği nihayet Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe soktu. Bakanlık yönetmeliği resmen yayımlamadan önce bir taslak metin hazırlayarak sektörün görüşüne açmış, bu taslağa da kuyumcu başına 500 gram altın şartını koymuştu.

    Bu taslak, mevcut kuyumcularla yeni kuyumcu dükkanı açacaklara faaliyetlerini yürütebilmeleri için Ticaret Bakanlığından ‘yetki belgesi' almalarını zorunlu hale getiriyor, ancak yetki belgesinin belirli bir para karşılığında değil, kamu bankalarına fiziki olarak yatırılacak 500 gram altın karşılığında verilmesini şart koşuyordu.

    40 bin kuyumcu

    Buna göre kuyumcular 500 gram altını kamu bankasına yatırdıktan sonra sektörden ayrılana kadar bu altınlarına hiç dokunamayacaklar, alıp satamayacaklardı. Bu yolla ülke genelindeki 40 binden fazla kuyumcudan en az 20 ton altının toplanacağı hesabı yapılmıştı.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Osmanlı'daki vergi salmalarına benzeyen bu düzenleme kuyumcuların ve toplumun tepkisini çekince taslak metin geri çekildi. Bakanlık, dün resmen yayımladığı yönetmelikle altın şartını kaldırıp yetki belgesinin bedava verileceğini hükme bağladı.

    Belgeli para toplama yöntemi

    Hükümet son dönemde hemen hemen tüm meslek gruplarıyla sektörlere ‘yetki belgesi' zorunluluğu getirmeye başladı. Belediyelerden ya da ilgili kurumlardan aldıkları çalışma ruhsatlarıyla faaliyetlerine yıllardır devam eden meslek gruplarından ayrıca istenen ‘yetki belgesi' ise para karşılığında verildi. Kuyumcular, mesleğe yeni gireceklerin yetki belgesi alabilmeleri için 50 bin lira şartı getirilmesini bakanlıktan talep etmişti. Ancak altın tartışması yaşanınca bu talep de yönetmeliğe girmemiş oldu.

    Etiketler:
    yönetmelik, Resmi Gazete, Ticaret Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
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