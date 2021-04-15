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    Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202104151044277198-ozel-sektorun-yurt-disi-kredi-borcu-artti/

    Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 388 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu 172 milyon dolar arttı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre; şubat sonu itibarıyla, özel sektörün 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 388 milyon ABD doları artarak 164.4 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 172 milyon ABD doları artarak 9.9 milyar dolara çıktı.

    Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 553 milyon ABD doları azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 875 milyon ABD doları artışla 22.4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

    Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon ABD doları azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2.3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. 

    Reel sektörün borcu 382 milyon dolar arttı

    Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 382 milyon ABD doları artarken, tahvil stoku ise 2 milyon ABD doları azalarak 7.8 milyar ABD dolara geriledi. 

    Bankaların kısa vadeli borcu 6.6 milyar dolar

    Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 35 milyon ABD doları artışla 6.6 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 15 milyon ABD doları artışla 1.3 milyar ABD dolar oldu.

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    Etiketler:
    ABD, TCMB, ithalat, ihracat, Banka, Ticaret, Dolar, Kredi borcu, Kredi, Özel sektör
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