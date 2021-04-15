Bütçe, Mart'ta 23.8 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe dengesi, Mart ayında 23.8 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayında merkezi yönetim bütçe dengesinin 23.76 milyar lira fazla verdiğini açıkladı. Faiz dışı denge ise 37.99 milyar TL fazla verdi.

Bakanlığı'n açıkladığı verilere göre, 2021 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 111.2 milyar TL, bütçe gelirleri 134.9 milyar TL ve bütçe fazlası 23.8 milyar TL oldu.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 96.9 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 38 milyar TL oldu.

Dünya'nın aktardığına göre Bakanlık'tan yapılan açıklamada yer alan diğer detaylar şöyle:

"2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Mart ayında 111 milyar 164 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 91 milyar 162 milyon TL harcama yapılmıştır.

Mart ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8.3 iken 2021 yılında yine yüzde 8.3 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 oranında artarak 96 milyar 935 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8.3 iken 2021 yılında yine yüzde 8.3 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Mart ayı itibarıyla 134 milyar 927 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 77 milyar 433 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 54 milyar 302 milyon TL olmuştur."