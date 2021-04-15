Hidrojen ihracatı Rusya'ya yılda 100 milyar dolar gelir sağlayacak

Rusya Enerji Bakanlığı’nın tahminlerine göre hidrojen ihracatı, 2050 yılına kadar Rusya’ya yılda 100 milyar dolara kadar gelir sağlayabilecek.

Rusya Enerji Bakanlığı’nın 2024’e kadar hidrojen enerjisinin geliştirilmesi ile ilgili hazırladığı konsept taslağındaki tahminlerde hidrojen ihracatının 2050 yılına kadar Rusya’ya yılda 100 milyar dolara kadar gelir sağlayabileceği belirtildi.

Rusya'nın çevre dostu hidrojen tedarikinden 2024’e kadar yılda 0.6 ila 3.3 milyar dolar, 2050’ye kadar ise yılda 23.6 ila 100.2 milyar dolar gelir sağlayacağı ifade edilen belgede, ihracat hacminin 2024’e kadar 200 bin – 1 milyon ton, 2050’ye kadar ise 7.9 – 33.4 milyon ton olacağı düşünülüyor.

Karşılaştırmak üzere verilen rakamlara göre Rusya, 2019’da gerçekleştirdiği petrol ihracatından 121 milyar dolar, kriz yılı olarak tarihe geçen 2020’de ise 72.3 milyar dolar gelir elde etmişti. Aynı şekilde gaz ihracatı ülkeye 2019’da 41.6 milyar dolar, 2020’de ise 25.2 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Rusya Enerji Bakanlığı’ndan Rossiyskaya Gazeta’ya yapılan açıklamada, 2024’e kadar hidrojen enerjisinin geliştirilmesi ile ilgili hazırlanan konsept taslağının federal yürütme makamları ve şirketler tarafından kabul edildiği ve hükümete sunma prosedürünün başlatıldığı doğrulandı. Bakanlık, belgenin en kısa zamanda yürürlüğe konulacağını umuyor.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya’nın 2030’a kadar küresel hidrojen pazarının yüzde 20'sini ele geçirmeyi hedeflediğine işaret ederek, “Rusya’dan çevre dostu hidrojen ihracatının 2035’ yılında ‘düşük’ senaryoda 1 milyon ila 2 milyon ton arasında, (dünyadaki hidrojen talebinin) artması halinde ise 7 milyon ton olabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.