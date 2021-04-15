Rusya Maliye Bakanı Siluanov: ABD, yeni yaptırımla kendi finans kuruluşlarını vurmuş oldu

Rusya'nın kamu borcunun dünyanın en güvenli ve az riskli borçlardan biri olduğunu kaydeden Maliye Bakanı Siluanov, yaptırımlarına rağmen talebin yüksek kalacağını belirterek, "Yaptırımlar, ABD'nin finans kuruluşları için kâr kaybı" dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD'nin Rusya'nın kamu borcunu hedef alan yaptırımlarını değerlendirdi.

Rus tahvillerini elinde tutanların yüzde 80'inden fazlasının yerel yatırımcılar olduğunu anımsatan Siluanov, "Makul mali politikaya bağlılığımız, kamu borcumuzu dünyanın en güvenli ve en az riskli borcu yapıyor. Kamu borcumuza olan talep, yaptırımlara rağmen yüksek kalacak. Bu noktada söz konusu olan, ABD'nin finans kuruluşları için kâr kaybı. Bu yaptırımlar, ABD'nin finans kurumlarını hedef almış oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankası ile birlikte iç piyasadaki durumu yakından takip ettiğini söyleyen Siluanov, "İstikrarı güçlendirmek için yeterince araca sahibiz, gerekirse onlara başvuracağız. Bu, örneğin, birincil pazardaki açık artırmaların takvimi ile ilgili. Önümüzdeki haftalarda, bu açık artırmalarla ilgili karar verme sürecinde, piyasadaki durumun dinamiklerini özellikle dikkatle izleyeceğiz" dedi.

Maliye Bakanı, bu yıl borçlanma hacminde yaklaşık 900 milyar ruble (yaklaşık 94 milyar TL) azalma olduğunu kaydederek, "Bu tam olarak, pandemiden sonra canlanma sürecinde ek harcamaları finanse etmek amacıyla 2021 geçiş döneminde borçlanmanın artırıldığı tutardır. Yani aslında, bütçe politikamızın iç borç piyasalarına etkisi açısından bakıldığında bu politikayı bu yıl normalleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Siluanov, "Genel olarak makul mali ve para politikalarına olan bağlılığımız, bazı ülkelerin piyasa mekanizmalarına idari müdahale çabalarına rağmen, genel olarak mali piyasalarda ve özellikle borç piyasasındaki istikrarın güçleneceği yönünde beklentileri artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.