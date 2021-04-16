Kurumlar vergisi yüzde 25’e çıktı: Ücretsiz iznin kapsamı genişletildi

Halihazırda yüzde 20 olarak alınan kurumlar vergisinin 2021’de yüzde 25, 2022’de yüzde 23 olarak alınmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Ücretsiz izin desteğinden yararlanacak sektörler da genişletildi.

Kurumlar vergisi 2017’de yapılan yasa değişikliğiyle 2018-2020 yılları için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştı. Bu yıl tekrar yüzde 20 olarak hesaplanması bekleniyordu.

Diken'in aktardığına göre dün (15 Nisan 2021) kabul edilen yasaya göre 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 vergi alınacak. Düzenleme 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli.

Yasaya göre yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanısıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, Mart 2021 itibariyle hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldığı dönem için günlük 50 lira ödeme yapılacak.

Söz konusu sektörler için düzenleme, nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanması ve yine bu sektörlerde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması anlamına geliyor. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.